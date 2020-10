Kletternde Lianen: Kiwis richtig erziehen

Selbst in Markkleeberg bei Leipzig wachsen Kiwis. Sie erklimmen dort ein Spalier in einem Gemeinschaftsgarten. "Wir haben hier zwei Kiwis, die wachsen und wachsen, müssten aber erzogen werden. Ich weiß nicht so recht, wie man das macht", erzählt die Vorsitzende der Kleingartensparte "An der Pleiße", Beate Duemke. Sie hat sich deshalb in diesem Herbst an den MDR Garten gewendet. Hilfe kommt in Gestalt von MDR Gartenexpertin und Gartenfachberaterin Brigitte Goss. Sie kürzt erstmal alle langen Triebe der Kiwis ein.

Kiwi wird geschnitten wie Wein. Brigitte Goss, Gärtnerin und Gartenfachberaterin im Kreis Schweinfurt

Im Gemeinschaftsgarten des Kleingartenvereins "An der Pleiße" in Markkleeberg hilft Gärtnerin Brigitte Goss (Mitte) beim Rückschnitt der Kiwibeeren. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Günstige Zeitpunkte für den Schnitt bei Kiwipflanzen sind die Monate Juni und Juli sowie das zeitige Frühjahr, das heißt der Januar oder Februar. Im Frühjahr wird der Erziehungsschnitt vorgenommen. Im Sommer kürzt man die langen Triebe ein, besonders der Chinesische Strahlengriffel ist sehr starkwüchsig. Die Kiwipflanzen in der Kleingartensparte "An der Pleiße" in Markkleeberg haben den Rückschnitt jedoch dringend nötig. Daher setzt Gärtnerin Brigitte Goss ausnahmsweise im Oktober die Gartenschere an.