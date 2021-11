Im Herbst werden in den Gärtnereien noch schöne Stauden und Gehölze zu günstigen Preisen verkauft. Da lässt man sich leicht zum Kauf verführen und liest vielleicht erst zu Hause, dass eine Pflanzung im Frühjahr besser ist. Der Grund: Viele dieser Pflanzen sind zwar eigentlich winterhart, werden sie jedoch im späten Herbst gepflanzt, haben sie nicht genug Zeit bis zum Winter kräftige Wurzeln zu bilden und sind deshalb besonders frostempfindlich.

Stauden, die im Herbst kräftig blühen, haben viel Kraft verbraucht. Sie werden am besten im Frühling gepflanzt. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Auch Kiwi , Wein , Feige , Riesen-Hibiskus und Sommerflieder sollten sich an ihrem Standort gut etabliert und kräftige Wurzeln gebildet haben, bevor der erste Winter kommt. Das gilt auch für exotische, wärmeliebende Pflanzen - wie die Hanfpalme oder den Granatapfel - auch wenn es heißt, dass diese Gehölze winterhart sind.

Wer noch nicht weiß, wo die Pflanze genau wachsen soll, kann sie sozusagen zwischenparken und mitsamt Topf an einem geschützen Standort "einschlagen" und gut schützen. "Einschlagen" ist der Begriff für eine Zwischenlagerung der Pflanzen in der Erde. Das ist vor allem auch dann sinnvoll, wenn man viele Pflanzen hat.



Für das "Einschlagen" der Pflanzen braucht es etwas Vorbereitung. Auf einer größeren Fläche gräbt man am besten einen spatentiefen Graben. Dort hinein stellt man die Pflanzen mitsamt Topf - die Pflanzen sollten ruhig etwas tiefer stehen. Der Graben wird anschließend mit lockerer Erde aufgefüllt. Die Erde darf nicht zu schwer sein, sonst "ersticken" die Pflanzen.