Jeder Garten ist anders. Welche Variante der Bewässerung man wählt, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Wer verschiedene Beete und Pflanzungen im Garten separat bewässern möchte, braucht einen Verteiler für das Wasser. Wer nicht jeden Tag in seinen Garten kann, wählt eine automatische Bewässerungsanlage, die von einem kleinen Bewässerungscomputer gesteuert wird. Wer die Tropfschläuche nicht sehen will, kann sie vergraben.

Um das Wasser nach Bedarf in seinem Garten zu verteilen, hat Fabian einen batteriebetriebenen Bewässerungscomputer installiert. Dieser wird entweder am Wasserhahn oder an der Regentonne angeschlossen. Hier kann Fabian direkt eingeben, welche Beete mit welcher Menge versorgt werden sollen. In Regenzeiten kann eine Bewässerungspause programmiert werden. Für Gärtner, die nicht regelmäßig in ihren Garten kommen, gibt es auch Modelle, die übers Handy gesteuert werden können.