Beregnungssysteme gibt es in den verschiedensten Variationen. Schlagregner, Viereckregner oder ganz klassisch die gute alte Gießkanne . Alle Varianten haben ihre Vor- und Nachteile und sollten vor allem an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

"Täglich verdunsten etwa drei Liter Wasser pro Quadratmeter. Diese Menge muss irgendwie wieder auf die Fläche gebracht werden", sagt der Fachmann. Beim händischen Gießen wird meist schnell viel Wasser auf einer Fläche ausgebracht. Dabei kann es passieren, das die Pflanzen das Wasser gar nicht so schnell aufnehmen können, wie es versickert. "Verschwendung ist das, was ich schnell ausbringe und was wegsickert, ohne dass die Pflanze etwas davon hat", sagt Gunnar Badendick. Der Beregnungsexperte aus Markkleeberg-Leipzig empfiehlt für eine optimale Wasserversorgung aller Pflanzen im Garten ein Beregnungssystem, das mit einem Programm vom Profi an den eigenen Garten angepasst wurde. Dort werden alle Faktoren mit einbezogen.