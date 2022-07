Ist die Tonne weit genug gefüllt, kann der Wasserdruck überprüft werden. Dazu wird der Schlauch an den Wasserhahn an der Regentonne angeschlossen und im Beet in Position gebracht. Das Ende des Schlauchs wird mit einem Schlauchverbinder mit Wasserstopp geschlossen. So wird das Auslaufen verhindert und Druck aufgebaut. Nun den Schlauch in Position legen, den Wasserhahn an der Regentonne aufgedrehen und den Wasserdruck testen, indem der Wasserstopp mit dem Finger weggedrückt wird. Jetzt muss das Wasser mit einem großen Schwall aus dem Schlauch schießen. Plätschert es nur, muss die Regentonne erhöht werden.

Ist der Wasserdruck zu niedrig, tropft am Ende nicht genug Wasser durch die Löcher. Bildrechte: MDR/Estha Taddigs