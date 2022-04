Im Gespräch Was macht guten Boden aus?

Was macht eigentlich guten Boden aus?

Ein Boden soll nicht kompakt sein, er soll aber auch nicht zu lose sein, denn sonst funktioniert die Wasserversorgung nicht so gut. Im besten Fall ist er etwas krümelig: ein Mix aus Ton, Sand und Schluff - das sind die verschiedenen Korngrößen, die man auch als Bodenarten definiert. Und dann sollte ein guter Boden eine dunkle Farbe haben, das deutet darauf hin, dass viel Humus enthalten ist. Aber das ist nicht alles. Ein Boden steht auf einem Ausgangsgestein oder Ausgangssubstrat wie Kalkstein oder Löss. Auch das spielt für die Qualität des Bodens eine Rolle. In einem guten Boden ist die Versorgung mit Wasser, Sauerstoff und Nährstoffen optimal für das, was ich anpflanzen will.

Woran erkenne ich, ob ich guten Boden habe?

Versuchen Sie, die Bodenart zu bestimmen: Wie viel Ton, Sand, Schluff ist drin? Vieles lässt sich erfühlen und bei genauem Hinschauen erkennen. Nehmen Sie die Erde in die Hand und zerdrücken Sie sie etwas - glänzt die Fläche? Das spricht dafür, dass viel Ton enthalten ist. Das bedeutet, es ist schwerer Boden, der schwer zu bearbeiten ist. Ist die Erde bleich? Dann sind wenig Nährstoffe enthalten oder er ist zu durchlässig und speichert schlecht Wasser.

Auch der Humusgehalt sagt viel über die Bodenqualität aus. Dafür kann man einfach mal am Boden riechen. Riecht er angenehm erdig, spricht das für ein gutes Verhältnis von Mikroorganismen. Riecht er hingegen faulig oder pilzig, bedeutet das, dass es Staunässe gab.

Was kann ich machen, um extrem schweren oder extrem durchlässigen Boden zu verbessern?

In extrem durchlässigen Böden rauscht das Wasser durch und ist weg. Diese Böden können durch regelmäßige Gaben von Kompost, Humus und Mulch verbessert werden. In extrem schweren Böden dagegen, läuft Wasser schlecht ab. Hier können Sie Sand, Humus oder Kompost untermischen. So gelangt Sauerstoff in den Boden, er wird aufgelockert. Erst dann können schwere Böden Wasser, Nährstoffe und Sauerstoff liefern.

Wie schützt man den Boden vor Trockenheit?

Das beginnt schon mit der Gestaltung des Gartens: Suchen Sie Strauch- und Baumarten aus, die wenig Wasser brauchen und zugleich den Boden vor Verdunstung schützen. Lassen Sie im Garten den Boden ganzjährig bedeckt, um die Feuchtigkeit im Boden zu halten! Das gelingt durch Mulchen, aber auch das Pflanzen von Zwischenfrüchten hilft, den Boden immer bedeckt zu halten.

Ebenfalls wichtig: Ein vernünftiges Wassermanagement. Statt ständig etwas auf die Erde zu kippen, sollte morgens oder abends in Maßen gegossen werden. Ein gemulchter Boden hält das Wasser.

Die Arbeit mit dem Boden im Garten ist wie ein Musikstück: Wir haben als Gärtner verschiedene Noten, die wir anspielen können, und wenn wir es beherrschen, die Klaviatur richtig einzusetzen, dann können wir Nährstoff, Sauerstoff- und Wasserversorgung zu einer gelungenen Komposition zusammenführen. Dazu braucht man wie beim Instrument etwas Übung. Agrarwissenschaftler und Buchautor Peter Laufmann

Wie ist der Boden aufgebaut? Wer wohnt da?