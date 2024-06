Kompost lockert den Boden auf, liefert Humus und Nährstoffe für die Pflanzen. Doch in manchen Gärten fällt zu wenig Grünschnitt, Laub und Küchenabfall an. So geht es auch Kleingärtner Jörg Heiß: Er hat zwar ein größeres Grundstück am Stadtrand von Weimar gepachtet, aber mit ungünstigem Boden in Hanglage. Er muss seine Beete düngen und mit Humus anreichern, ohne Bodenverbesserung geht es nicht. Gleichzeitig kann er keine Küchenabfälle auf dem Kompost entsorgen, da der Kleingarten nicht direkt am Haus liegt. Und dann sind da noch zwei Hochbeete, die viel Erde und Kompost "schlucken".