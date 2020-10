Unsichtbar für uns leben im Boden unzählige winzige Organismen: Bakterien, Einzeller, Pilze und Nematoden - das sind winzige Würmchen. Eine riesige Winzlingsgemeinschaft. Da wirken Regenwürmer schon gigantisch. Unter der Erde geht es schön geordnet zu, jeder sucht sich seinen Platz, wo es ihm am besten gefällt. Und dann sorgen alle Bewohner gemeinsam dafür, dass den Pflanzen Nährstoffe zur Verfügung stehen, Blätter und anderes aufgespalten und Humus neu gebildet wird. Kommt dann ein großer Spaten, werden das unterste zu oberst gekehrt und dabei unzählige Mikroorganismen abgetötet. Dann dauert es, bis das fein abgestimmte Gefüge im Boden sich wieder erholt hat.

Deshalb besser nur in Ausnahmefällen umgraben! Zum Beispiel bei sehr schwerer, lehmiger Erde, bei der durch Frost die Schollen aufgebrochen werden sollen. Ansonsten gilt: Lockern mit dem Sauzahn oder der Grabegabel . Gärtner können aber noch einiges mehr tun, um ihre Beete gut über den Winter zu bringen und für eine reiche Ernte und schöne Blüten im nächsten Jahr vorzubereiten. Oberstes Gebot: Die Beete müssen immer bedeckt bleiben. Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.

Gelbsenf tut dem Gartenboden gut. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Ob Phacelia, Senf oder Lupine ist erst einmal egal. Am besten ist eine Mischung aus verschiedenen Arten, die für die Gründüngung geeignet sind. Die Wurzeln lockern die Erde tiefgründig und bilden Stoffe, die Mikroorganismen als Nahrung zur Verfügung stehen. Im Frühjahr werden die Pflanzen abgehackt. Die Wurzeln bleiben im Boden. Sie werden dort direkt abgebaut. Gleichzeitig halten sie kleine Kanäle im Boden offen, über die Wasser tief in die Erde eindringen kann. Das oberirdisch abgehackte Grün kann auf den Kompost, vorsichtig in die Erde eingearbeitet werden oder dient als Mulchmaterial.