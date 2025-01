Checkliste Der richtige Baum für meinen Garten

Ein ausladender Baum darf nicht direkt an der Grenze zum Nachbargrundstück gepflanzt werden. In den Nachbarrechtsgesetzen der Länder gibt es konkret ausgewiesene Pflanzabstände. Dabei gilt grundsätzlich: Je höher und ausladender der Baum wird, desto größer muss der Abstand sein, der zur Grenze des Nachbargrundstücks eingehalten wird. Wer sich bei der Pflanzung unsicher ist, sollte in die für sein Bundesland geltenden Gesetze schauen.



Für stark wachsende Bäume, die große Kronen bilden, gilt meistens ein Abstand von vier bis fünf Metern, gemessen von der Grundstücksgrenze zur Mitte des Baumstammes. In den ersten fünf Jahren nach der Pflanzung kann der Nachbar, wenn ein Baum zu nah an der Grundstücksgrenze gepflanzt ist, dessen Beseitigung verlangen. Nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist kann er nur noch den Rückschnitt überhängender Äste verlangen. Am besten ist es, vor der Pflanzung mit den Nachbarn zu sprechen und sie auf den geplanten Baum im Garten hinzuweisen. So lässt sich späterer Ärger vermeiden.