Damit dem jungen Baum nicht Nährstoffe und Wasser entzogen werden, sollte eine Baumscheibe mit Gießrand eingerichtet werden. Eine Baumscheibe ist ein in der Regel runder Bereich um den Baumstamm herum, in dem nichts anderes wächst als der Baum selbst. Durch die Baumscheibe kann der frischgepflanzte Baum auch besser gegossen, gedüngt und gekalkt werden.



Häufeln Sie die Erde für den Gießrand kreisförmig um den Stamm an. Der Gießrand hindert das frisch gegossene Wasser daran wegzulaufen; das Wasser konzentriert sich so mehr auf den Baum. Nur so hat der Wurzelballen auch tatsächlich die Chance das Wasser aufzunehmen.



Würde bis direkt an den Baumstamm heran beispielsweise Rasen wachsen, wäre dieser ein Konkurrent, wenn es um die Nährstoff- und Wasserversorgung geht. Außerdem bestünde bei Rasen, der bis an den Baumstamm wächst, die Gefahr, dass der Stamm beim Mähen durch den Rasenmäher oder eine Rasensense verletzt wird. Ein paar kleine Blümchen wären, so Rintisch, aber in der Baumscheibe in Ordnung.



Eine Baumscheibe sollte so groß sein wie die Krone des Baums. Bei einem jungen Baum reicht da oft ein Durchmesser von 60 Zentimetern. Mit der wachsenden Baumkrone wächst natürlich auch der Größenbedarf bei der Baumscheibe.

Bildrechte: MDR/Nadine Witt