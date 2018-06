Leguminosen eignen sich für die Gründüngung. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Entfernen Sie vor dem Einarbeiten zuerst alle Wildkräuter auf der Fläche, die sich über ihre Wurzeln ausbreiten können: Quecken, Löwenzahn, Ackerwinde, Schachtelhalm oder Disteln beispielsweise müssen weg. Andere, einjährige Wildkräuter können mit eingearbeitet werden, sofern sie noch keine Blüten oder Samen gebildet haben - so das Kleinblütige Knopfkraut, Spitzwegerich oder Hirtentäschel-Kraut.



Zerhacken Sie danach die Gründüngungspflanzen mit einem scharfen Spaten. Nutzen Sie anschließend die Grabegabel, um die zerkleinerten Blätter, Triebe und Wurzeln mit der Erde in dem Beet zu vermischen. Graben Sie die Fläche dafür etwa spatentief um, so vermengen Sie Pflanzenteile und Erde gründlich miteinander.



Bevor Sie das Beet neu bepflanzen, sollten Sie die zerhackte und untergegrabene Gründüngung trocknen und anrotten lassen. An heißen Tagen geht das schnell: Eine Ruhezeit von einer Woche kann im Sommer bereits ausreichen. Im kühlen Frühjahr oder Herbst dauert das Trocknen und Verrotten dagegen länger. "Wenn Sie die Fläche zu früh bepflanzen und gießen, wurzeln die zerkleinerten Gründüngungspflanzen und Wildkräuter vielleicht wieder an", warnt Martin Krumbein, Experte für Gemüseanbau von der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Erfurt. Sind die Pflanzenreste dagegen völlig vertrocknet, ist die Chance sehr gering, dass sie erneut austreiben.