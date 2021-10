Allerdings gibt es eine Ausnahme für diese Regel. Ist die Erde sehr fest, schwer und lehmig, ist das Umgraben im Herbst nach wie vor eine gute Idee. Ein solcher Boden ist an der Oberfläche entweder hart und trocken, so dass keine Bearbeitung möglich ist. Oder aber er wird vom Regen schlammig und schlüpfrig. Aufzubrechen ist er nur mit viel Mühe in wenigen kurzen Bearbeitungszeitfenstern. Deshalb kann man sich hier die sogenannte Frostgare zu Nutze mache. Dafür wird die Erde spatentief umgegraben. Wasser kann nun leichter in die Schollen eindringen. Über den Winter, wenn das Wasser friert und sich dabei ausdehnt, sprengt es die Schollen in kleine Stücke. Im Frühjahr lässt sich die Erde leichter bearbeiten.