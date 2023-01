Helma Bartholomay rät, sich genau zu überlegen, welche Pflanzen in den Garten dürfen. "Auch wenn es uns Gärtner auf den ersten Blick freut, wenn der Gartenbesitzer sich in eine Pflanze verliebt hat, aber Spontankäufe von Pflanzen ohne Wissen über die Standortansprüche sollte man vermeiden. Pflanzfehler werden uns in Zeiten des Klimawandels immer mehr auf die Füße fallen, da falsch gesetzte Pflanzen unter Wetterextremen weniger Chancen zum Überleben haben."

Gartenfachberaterin Helma Bartholomay plädiert für Veränderungen im Garten, wenn die herkömmlichen Pflanzen nicht mehr richtig gedeihen. Bildrechte: MDR/Franziska Nössig