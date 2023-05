Tiere im Kleingarten Sind Hühner im Kleingarten erlaubt?

Es ist ein Trend, Kleintiere auch im eigenen Garten zu halten und so zu frischen Eiern zu kommen. Doch erlaubt ist das in Kleingartenanlagen nur den Gärtnern, die schon in der DDR dort Hühner hielten. Rechtsanwalt Volkmar Kölzsch erklärt, wer Hühner halten darf und wer nicht.