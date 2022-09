In der Kleingartenanlage ist die Rechtsauffassung, dass so ein großer Baum nicht in die Parzelle gehört. Der Vertragszweck in der Kleingartenanlage ist ja die Nutzung des Kleingartens, und das ist in erster Linie der Anbau von Obst und Gemüse. Wenn ich in einen Kleingarten einen so großen Baum setze, dann wirft er Schatten, durchwurzelt das Gelände, versäuert vielleicht sogar den Boden.