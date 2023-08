Brutzelt die Sonne vom Himmel, steigen die Temperaturen im Gewächshaus schnell in ungesunde Höhen. Schatten schützt vor extremen Bedingungen. Bei einem einfachen Foliengewächshaus gibt es häufig Netze, die über das Gewächshaus gespannt werden. Sie schaffen Schatten, lassen aber zugleich genügend Tageslicht durch, so dass die Pflanzen gut wachsen können. In Gewächshäusern mit Glasfenstern sorgt ein Kalkanstrich für Schatten.