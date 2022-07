Spinnmilben sind winzige Spinnentiere, die an Pflanzen saugen und diese so stark schädigen können, dass sie absterben. Hohe Temperaturen und trockene Luft begünstigen die Verbreitung von Spinnmilben. Die Roten Spinnen, wie sie auch genannt werden, sind so klein, dass sie meist nicht rechtzeitig entdeckt werden. Sind Gespinste deutlich zu erkennen, ist es für den Einsatz von Nützlingen zu spät. Mithilfe von Pflanzenschutzmitteln können zumindest die Triebspitzen der Gurken noch Früchte hervorbringen. Ansonsten sollte man den Platz am besten für anderes Gemüse frei machen, wie zum Beispiel Salate, Endivien, Pak Choi oder Zuckerhut.

Werden die kleinen Schädlinge entdeckt, ist es für den Einsatz von Nützlingen leider oft zu spät. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss