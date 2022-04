Grundsätzlich eignen sich alle Hühnerrassen für die Haltung im Garten. Es gibt in Deutschland etwa 100 Rassen. Wer Küken einer bestimmten Rasse aufziehen möchte, braucht Hühner und Hahn von dieser Rasse. Ansonsten kommen auch Hühner verschiedener Rassen miteinander klar. Für die Haltung in kleinen Gärten sind besonders kleine und mittelgroße Rassen zu empfehlen.



Geeignete Hühner für Anfänger sind beispielsweise die flauschigen Seidenhühner, die nicht fliegen können und sehr zahm und anhänglich werden, Araucaner, die grüne Eier legen, New Hampshire-Hühner und Italiener sowie das Thüringer Barthuhn. Wer nichtscharrende Hühner möchte, kann das federfüßige Bantamhuhn wählen. Ideal ist für die Auswahl geeigneter Hühner ein Gespräch mit Geflügelzüchtern oder der Besuch einer Messe oder eines Geflügelmarktes.