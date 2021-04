Den Kropf muss man sich vorstellen wie eine Art Tasche in der Speiseröhre, in der das Futter zusammen mit etwas Wasser zwischengelagert und eingeweicht wird. Vom Kropf gehen die vorgeweichten Körner erst in den sogenannten Drüsenmagen, wo sie mit Verdauungssekreten versetzt werden, dann weiter in den Muskelmagen. Und im Muskelmagen kommen Steine zum Einsatz. Stellen Sie sich bitte keine Steine in der Größe eines Handschmeichlers vor, sondern kleine Kaliber, irgendwas zwischen stecknadel- und erbsengroß. Diese Steinchen arbeiten wie Mühlsteine.

aus: "Warum Hühner scharren, picken und nicken"