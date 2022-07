Unzählige Beeren an den Ranken - das wünscht sich jeder Gärtner.

Unzählige Beeren an den Ranken - das wünscht sich jeder Gärtner. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Brombeeren tragen an den Seitentrieben der Ruten, die im Vorjahr gewachsen sind. Das bedeutet, dass jetzt schon die Vorbereitung auf den Brombeersommer im nächsten Jahr in vollem Gange ist.

Frische Triebe sprießen aus den Blattachseln. An ihnen wachsen im folgenden Jahr die Früchte.

Frische Triebe sprießen aus den Blattachseln. An ihnen wachsen im folgenden Jahr die Früchte. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Starke neue Triebe bilden die Pflanzen bis Ende Juni. Passt der Standort, werden sie sehr lang. Nun kann man die Triebe entweder an einem Spalier zur Seite binden und waagrecht lenken oder die neuen Ruten in einer Höhe von etwa 180 Zentimetern kappen. Beide Erziehungsvarianten führen dazu, dass sich schöne Seitentriebe bilden.

Brombeeren wachsen eigentlich gerne in der Sonne, doch im Sommer können die Beeren an sehr heißen Tagen "verkochen". Damit das nicht passiert, können die Pflanzen mit einer alten Gardine abgedeckt werden. Einige Wäscheklammern helfen dabei, dass die Gardine an Ort und Stelle bleibt.