Eine Eidechsenburg sollte circa 30 bis 40 Zentimeter tief sein. Dafür wird eine Mulde ausgehoben, und mit alten Granitblocksteinen oder Ziegelresten ein Fundament gelegt und gestapelt. In den vielen Hohlräumen können die Tiere überwintern. Mit größeren Platten sollten die Hohlräume abgedeckt werden, um die Eidechsen vor Regen zu schützen.

Eidechsen-Arten Es gibt in Deutschland drei heimische Eidechsen-Arten: Zauneidechse, Mauereidechse und Wald- oder Bergeidechse. Zudem leben in Deutschland die leuchtendgrüne Smaragdeidechse und die Kanareneidechse. Beide sind ursprünglich nicht heimisch.

Darüber kommt eine Etage Totholz. Dabei kann gestalterisch gearbeitet werden, damit der Eidechsenlebensraum im Garten auch ein Hingucker ist. Zwischen das Holz kommen Holzspäne, am besten Reste eines morschen Baumes. Eidechsen lieben weiches Material, in das sie sich eingraben können. Außerdem sinnvoll: eine sogenannte Sonnenfalle. Das ist ein runder Steinkreis aus Feldsteinen, der die Wärme speichert und an die Burg abgibt.