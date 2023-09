3 min

Kennen Sie Blattschneiderbiene, Sackträgermotte oder Schornsteinwespe? In unseren Gärten leben unzählige Tiere, aber oft sehen wir nur ihre Spuren. Sie verraten uns viel über diese heimlichen Mitbewohner.

In unseren Garten leben unzählige Tiere, aber oft sehen wir nur ihre Spuren. Wenn wir sie lesen können, erfahren wir viel über die heimlichen Mitbewohner in unseren Beeten: Angefressene Blätter, Bohrgänge in den Blättern, Gallen, Erdlöcher, Kokons, Eigelege und Larvenhäute können uns wichtige Hinweise geben und eine Gartentag zu einer spannenden Spurensuche machen.