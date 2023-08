Anders als bei organischem Dünger werden die Pflanzen am besten in die mindestens 20 Zentimeter hohe Sandschicht gesetzt. Dabei sollten die Stauden möglichst tief gepflanzt werden, so dass Wurzeln sowohl in den Mutterboden als auch in den Sand wachsen können.

Eine dicke Schicht Sand schützt die Pflanzen vor dem Austrocknen. Bildrechte: MDR/Christian Voigt