Sie tragen leuchtendes Rot, sind aber ungefährlich: Feuerwanzen (Pyrrhocoris apterus) leben harmlos neben uns her. Sie sind uns sogar ähnlich: An sonnigen Stellen sammeln sie sich gerne. Ausgewachsene Tiere sind oft sehr individuell, wie ungarische Forscher herausgefunden haben (E. Gyuris: Individual behaviour in firebugs. Debrecen 2010): Manche Weibchen ziehen unerschrocken los. Andere warten erst einmal ab. Winzige Persönlichkeiten also, die miteinander kommunizieren - dazu nutzen sie Duftstoffe aus ihren Stinkdrüsen. Ein spezieller Geruch befiehlt allen, sich zusammenzurotten, ein anderer Duft treibt sie wieder auseinander.