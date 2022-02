Blütenthripse sind winzig klein und häufig nur unter großer Mühe zu erkennen. Sie treten nicht immer in Massen auf. Doch schon wenige Exemplare können die Pflanzen nachhaltig schädigen. Die Insekten leben sehr versteckt in Blattspalten. Die Schäden an den Pflanzen sind aber deutlich: Blätter werden an den Rändern braun und welken. Auch der Neuaustrieb sieht vertrocknet aus. Im Speichel der Tiere sind Giftstoffe, die bei den Pflanzen zu Deformierungen und Verkrüppelungen führen können. Auf der Blattober- und Unterseite zeigt sich ein Befall durch silbrig erscheindene Verfärbungen. Dies sind Lufteinschlüsse in Zellen durch die Saugtätigkeit der Thripse. (ein ähnliches Symptom zeigt auch der Befall durch Spinnmilben) Die Eigelege in den Austrieben schädigen die Pflanzen so stark, dass sie daran eingehen können. Sind die Austriebe sehr stark geschädigt, wächst die Pflanze einfach nicht mehr weiter. Blütenthripse können die Pflanzen an denen sie saugen auch mit Viren infizieren.