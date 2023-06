Gespinste mit wimmelnden Raupen in Sträuchern sind meist kein Grund zur Sorge. Hinter dem Phänomen stecken Gespinstmotten. Das sind Schmetterlinge, von denen es viele verschiedene Arten gibt. Allein in Mitteleuropa sind es 74. Jede Art befällt unterschiedliche Pflanzen. Die Raupen können dann komplette Sträucher und Bäume kahlfressen. Auf der Suche nach Nahrung überzeihen sie manchmal auch Parkbänke oder andere Gegenstände mit ihren Gespinsten. Dann sieht es wirklich sehr nach Geistererscheinungen und Spuk aus. Die Gespinste mit den haarlosen Raupen sind aber laut Umweltamt der Stadt Erfurt für Menschen ungefährlich .

Haben die Gespinstmotten-Raupen sich erst einmal massenhaft ausgebreitet, hilft Geduld. Befallene Pflanzen erholen sich nach Angaben des Erfurter Umweltamtes wieder von der Fraß-Attacke. Sie treiben in der Regel ein zweites Mal aus. Die unbehaarten Raupen dienen demnach vor allem Vögeln als Nahrung. Sie selbst knabbern an Gräsern, Blättern, Knospen oder Nadeln und verpuppen sich dann in den Gespinsten. Bevorzugt werden laut Nabu Traubenkirsche, Pfaffenhütchen oder Schlehen. Dabei können ganze Sträucher oder auch Bäume eingesponnen werden. Ein milder Winter und ein eher trockenes, warmes Frühjahr sind ideale Voraussetzungen für eine Massenvermehrung, so der Nabu.