Glühwürmchenlarven fressen Schnecken

Tiere im Garten Glühwürmchen: Ihre Larven vertilgen Schnecken

17. Juni 2024, 14:24 Uhr

Glühwürmchen sorgen für romantische Stimmung in lauen Sommernächten. Doch leider gibt es immer weniger von ihnen. Künstliches Licht lenkt sie ab, so dass sich Männlein und Weiblein kaum noch finden. Dabei sind sie nicht nur hübsch anzusehen. Ihre Larven fressen die ungeliebten Schnecken. Es lohnt sich also, Glühwürmchen in den Garten zu locken. Je mehr Glühwürmchen, desto weniger Schnecken!