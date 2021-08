Sensen sind aus der Mode gekommen, daher sind die üblichen im Bau- oder Gartenfachmarkt erhältlichen Geräte meist nur bedingt nützlich. Wenden Sie sich lieber an einen auf Sensen spezialisierten Fachhandel. Das dort erhältliche Werkzeug ist zwar deutlich kostenintensiver, aber der Qualitätsunterschied ist eklatant. Im Vergleich zu Rasenmähern und Motorsensen sind die Anschaffungs- und Reparaturkosten von Sensen ohnehin überschaubar.

Tipp Die Sensenvereine sind sehr gute Ansprechpartner, wenn es um Bezugsquellen für Werkzeug und Kurse zum Mähen und Dengeln geht. Ein Sensenkurs ist ein idealer Einstieg, um herauszufinden, ob man sich mit dem Sensen anfreunden kann bevor man teures Werkzeug anschafft. Sensenlehrer gibt es in vielen Regionen. Mitunter bieten auch die Umweltverbände Kurse an.

Der Stab, an dem das Sensenblatt befestigt ist, nennt sich Sensenbaum. Ein guter Sensenbaum muss an die jeweilige Körpergröße angepasst sein. Große Menschen brauchen einen längeren, kleinere einen kürzeren. Jeder Sensenbaum verfügt über zwei Griffe. Sie sollten unbedingt höhenverstellbar sein, um auf die jeweilige Armlänge eingestellt werden zu können. Der Vorteil von Sensenbäumen aus Holz gegenüber solchen aus Metall ist, dass sie in der Regel leichter sind und federn. Bei korrekter Handhabe ist ein hölzerner Sensenbaum sehr stabil.