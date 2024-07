Es summt und piekt überall. Die Mücken sind los. Was Sie dagegen tun können, das haben unsere Kollegen in Sachsen-Anhalt bereits aufgeschrieben . Es hat viel mit Geruch zu tun. Aber selbst die Auswahl unserer Kleidung kann beeinflussen, ob wir gestochen werden. Die Grundregel lautet: Vermeiden Sie Rot !

Dass es uns in diesem Jahr wieder erwischt, ist kein Zufall. Schon im Frühjahr hatte Insektenforscher Matthias Nuß vom Senckenberg Museum für Tierkunde in Dresden erklärt, dass die milden Winter und höheren Jahrestemperaturen für die meisten Stechmückenarten günstige Bedingungen schaffen. Der Regen in den vergangenen Wochen war ein idealer Nährboden. Es gab genug Pfützen, Tümpel, überschwemmte Wiesen, in denen Mücken ihre Eier ablegen konnten. Jeder Sonnentag nach dem Regen wirkte wie ein Brutbeschleuniger. Und schon kamen die Mücken – nur die Weibchen – und zapften uns an. Denn sie brauchen unser Blut für ihren Nachwuchs. Erst, wenn die Tümpel alle trocken liegen, kommt die Entwicklung der Mücken zum Erliegen, so Forscher Nuß.