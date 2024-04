Die Stechmücken-Saison beginnt in diesem Jahr besonders früh. Wie das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg bei Berlin mitteilte, schlüpfen Wald- und Wiesenmücken bereits. Auch Hausmücken, die an frostfreien Plätzchen überwintern, würden bereits ihre Eier ablegen. Der frühe Start der Mückensaison sei witterungsbedingt. Normalerweise geschehe dies oft erst Anfang Mai.