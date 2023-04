Der schwarzblaue Ölkäfer ist ein wehrhaftes Tier. Fühlt er sich gestört, sondert er aus Poren in den Kniekehlen ein Sekret ab, welches den Wirkstoff Cantharidin enthält. Cantharidin wurde früher als Heilmittel eingesetzt. Dabei ist das Sekret giftig. Kommt es mit der Haut in Kontakt, bilden sich Blasen, Augen fangen an zu brennen und tränen, wird ein Käfer gar verschluckt, gibt es schwere Nebenwirkungen. Der Giftnotruf Erfurt empfiehlt, die Stellen mit Wasser zu spülen, bei starken Symptomen den Giftnotruf zu kontaktieren oder sogar gleich den Rettungswagen zu rufen.