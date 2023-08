Als Grünholz bezeichnet man Triebe, die erst in diesem Jahr gebildet wurden. Grünholzstecklinge werden im Hochsommer bis Spätsommer geschnitten. Grünholzstecklinge welken im Vergleich zu Weichholzstecklingen, die im Frühsommer geschnitten werden, wesentlich weniger. Viele Sträucher, Kletterpflanzen, immergrüne und sommergrüne Arten lassen sich so vermehren.

Die Blumentöpfe, die für die Stecklinge verwendet werden, sollten am besten gewässerte Tontöpfe sein, die Feuchtigkeit speichern. Die Stecklinge werden mit einer sauberen Gartenschere oder einem Messer geschnitten, in nährstoffarme Anzuchterde gesteckt und mit einem durchsichtigen Plastikbeutel oder einem Mini-Gewächshaus abgedeckt.

Stecklinge verlieren nach dem Abtrennen von der Mutterpflanze schnell an Vitalität. Sie sollten so schnell wie möglich in Erde gesteckt werden, um den Feuchtigkeitsverlust zu minimieren. Schneiden Sie die Stecklinge an einem weniger heißen und sonnigen Tag mit einem scharfen Messer oder einer Gartenschere. Wählen Sie gesunde Triebe aus und schneiden Sie nur so viele Stecklinge, wie Sie zügig verarbeiten können.