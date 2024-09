14 min

Gartenbohnen gehören in jeden Garten! Warum das so ist und wie sie am besten gedeihen, erklärt Dr. Kerstin Neumann. Die Bohnenforscherin hütet 8000 Sorten und erforscht sie gemeinsam mit Gärtnern aus ganz Europa.

Es gibt viele, viele verschiedene Bohnensorten. Etwa 8000 lagern wohlbehütet in einer Kältekammer. Für Gärtner eigentlich unzugänglich. Doch dank eines Bürgerprojektes können Gärtner ein kleines Stück dieser Vielfalt in ihren eigenen Garten holen.

Wie das funktioniert, warum Gartenbohnen in jedem Garten wachsen sollten und wie sie am besten gedeihen, erklärt Dr. Kerstin Neumann vom Leibniz-Institut für Kulturpflanzenforschung und Pflanzengenetik in Gatersleben.