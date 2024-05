18 min

Lavendel schmückt mit seinen Blüten einfach jeden Garten. Dabei gibt es nicht den einen Lavendel. Wir waren zu Gast in der Gärtnerei Helix in Leipzig, zeigen verschiedene Sorten, geben Tipps zum Schnitt und der Pflege.

Lavendel schmückt mit seinen Blüten einfach jeden Garten. Dabei gibt es nicht nur einen Lavendel. Es gibt große und kleine Sorten, Blüten in weiß, rosé und klassischem lila. Wir waren zu Gast in der Gärtnerei Helix in Leipzig. Gartenbau-Ingenieurin Susan Seidel zeigt verschiedene Sorten. Tipps zum Schnitt und der Pflege hat sie natürlich auch für uns.