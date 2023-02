"Grundsätzlich sollte an erster Stelle die Überlegung stehen, welche Geräte ich überhaupt brauche und wie oft ich sie benutze", sagt Technikexperte Marco Ammer. Er plädiert dafür, dass nicht jeder alles haben muss: "Fast jeder besitzt eine Bohrmaschine, aber genutzt wird sie nur selten. Wenn Sie also Ihre Hecke nur ein Mal im Jahr schneiden, können Sie die Heckenschere auch bei Ihrem Nachbarn ausleihen und sich mit einem selbst gebackenen Kuchen oder einem anderen Dankeschön revanchieren." Sie sparen so den Lagerplatz für das Gerät sowie etwaige Wartungskosten und leisten außerdem einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Auch Streugeräte für Dünger oder Samen können mit Akkus betrieben werden. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes