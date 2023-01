Der Schimmel auf der Topferde ist ein Pilz , der sich von dem organischen Material im Substrat ernährt. Der Pilz hilft beim natürlichen Abbauprozess von organischen Stoffen. Gerade Blumenerde in Bioqualität enthält Bestandteile aus Holzfaser und anderen organischen Materialien, die die perfekte Nahrungsgrundlage für Schimmelpilze bieten.

Ist beim Öffnen eines Sackes mit Blumenerde Schimmel zu erkennen, kann die Erde dennoch für Pflanzen im Freien verwendet werden. Wenig Schimmel verschwindet meist. Durch die Kondenswasserbildung in einem Plastiksack, entsteht das richtige Wachstumsmilieu für den Schimmelpilz. Kommt Luft an die Erde, kann sie abtrocknen und der Pilz verschwindet in der Regel wieder.