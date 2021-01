Die beste Zeit zum Umtopfen ist nach der Blüte. In der Regel ist das im zeitigen Frühjahr.

Normalerweise werden Pflanzen in größere Gefäße umgetopft. Doch Orchideen sollten wieder in den gleichen oder einen nur eine Nummer größeren Topf gesetzt werden. Als Substrat wird für Schmetterlingsorchideen spezielle Orchideenerde verwendet, die sehr strukturstabil und grobporig ist. Sie besteht zum großen Teil aus Rindenstücken und Kokosfasern. Gute Erfahrung hat Brigitte mit dem Zusatz von Sphagnummoos gemacht. Es ist locker luftig und hält zusätzlich die Feuchtigkeit. Es wird zum Einrichten von Terrarien verwendet und ist deshalb im Tierbedarf erhältlich. Normale Blumenerde ist für die Schmetterlingsorchideen nicht geeignet, denn diese ist zu nährstoffreich und hat keine ausreichende Luftkapazität für die Bedürfnisse der empfindlichen Orchideenwurzeln.

Topfen Sie nicht in die alte Orchideenerde, es lohnt die Investition in neues Substrat.

Zuerst werden die Pflanzen vorsichtig aus dem Topf genommen. Oft sind in der Erde nur noch faule, weiche und leere Wurzeln und Wurzelhüllen vorhanden. Nur feste und grüne Wurzeln können die Pflanze versorgen. Man kann das gut überprüfen, indem man die Wurzeln zwischen Daumen und Zeigefinger leicht drückt. Sie sollten sich fest und prall anfühlen. Vor dem Eintopfen werden alte und faule Wurzeln aus- und abgeschnitten. In der Regel bleiben nur noch wenige Wurzeln übrig.

Die gesunden Wurzeln werden möglichst vorsichtig in den Topf gehalten oder mit einer leichten Drehbewegung in den Topf wie hinein geschraubt. So kann man auch lange Wurzeln bändigen.