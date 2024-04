Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Nützlich, aber lästig Schwarze Fliegen im Blumentopf: Trauermücken loswerden

19. April 2024, 11:26 Uhr

Kleine schwarze Fliegen tummeln sich um den Kräutertopf oder die Zimmerpflanze und werden immer mehr. Trauermücken, auch Trauerfliegen genannt, können richtig lästig werden. Während sie in der freien Natur Nützlinge sind, schaden sie Topfpflanzen. So werden Sie Trauermücken an Zimmerpflanzen wieder los.