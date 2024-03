Das Schöne bei dem Thema ist, wir müssen uns nicht in einen undurchdringlichen Paragrafen-Dschungel begeben. Es gibt zunächst nur einen Artikel des Grundgesetzes, der eigentlich schon fast alles regelt, obwohl das Wort Streik darin gar nicht vorkommt. In Artikel 9 GG steht zunächst, dass alle Deutschen das Recht haben, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Der Satz, der anschließend die Basis für die Tarifautonomie und damit auch die Streiks liefert, ist ebenfalls noch sehr allgemein gehalten.

Es sind die erwähnten Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Also mehr Lohn, mehr Freizeit, arbeitsnehmerfreundliche Arbeitsabläufe in den Betrieben - also das, was in einem Tarifvertrag vereinbart werden kann, das kann auch ein Streikziel sein. Mitgliedergewinnung und Positionierung gegenüber einer anderen ebenso kleinen Gewerkschaft der Branche ist jedoch kein Streikgrund, den ein Gericht anerkennen würde. Allerdings dürften die hier gemeinten Gewerkschaften GDL (Gewerkschaft der Lokführer) und EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) genau aufpassen, dass dieser Eindruck nicht entsteht.