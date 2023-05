Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hält an ihrem geplanten 50-Stunden-Warnstreik fest. Das teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Am Donnerstagabend hatten die Deutsche Bahn und die EVG noch Gespräche geführt. Das Angebot der Bahn hatte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch als "Scheinangebot" bezeichnet. Ein Ultimatum der EVG bis Freitag, 12 Uhr, ließ die Deutsche Bahn nach Angaben der Gewerkschaft verstreichen.