Es hätte kaum schlechter laufen können für die vierköpfige Familie. Baufortschritt und geleistete Zahlungen stehen in keinem gesunden Verhältnis. Die Raten drücken nun, die Miete läuft trotzdem weiter und eigentlich brauchen die Hofmanns nun ein "zweites" Haus.

Dass die einst Thüringer Firma nach einer Fusion nun auf Zypern sitzt, erschwert den Zugriff auf das gezahlte Geld. Dabei haben die Hofmanns vor dem Landgericht Erfurt sogar ein Urteil erstritten. Darin steht, dass die Firma der Familie "118.733,68 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz" zu zahlen hat. Nur wie können Hofmanns ihr Recht auf Zypern durchsetzen?

Das Ausfüllen sollte - und gegebenenfalls mit Hilfe eines Anwalts - sehr sorgfältig geschehen, denn durch das Ankreuzen und Ausfüllen beauftragt man den Gerichtsvollzieher ziemlich konkret. Unter Punkt L kann man zum Beispiel "Taschenpfändung" ankreuzen, die bei fast 120.000 Euro natürlich wenig sinnvoll ist. Sinnvoller erscheint hier, den Gerichtsvollzieher zu beauftragen, die Vermögensauskunft abzunehmen und im fortgesetzten Verfahren beim Bundeszentralamt für Steuern sämtliche Konten des Schuldners abzurufen oder beim Kraftfahrtbundesamt, was denn auf den Namen des Gläubigers so für Nobelschlitten zugelassen sind.

Wer eine Vorladung vom Gerichtsvollzieher bekommt, sollte sich sehr termintreu verhalten. Denn über allem schwebt direkt ein Haftbefehl, sechs Monate sind möglich, viel Zeit zum Nachdenken also. Der Schuldner muss Auskunft geben über sein Vermögen, so entsteht letztlich dessen Vermögensverzeichnis.

Obergerichtsvollzieherin Jana Weber hat in ihrer 30-jährigen Berufslaufbahn noch nie einen Kunden in die JVA bringen müssen, um ihn von einer Kooperation zu überzeugen. Auch hier haben Weber und ihre Kollegen überzeugende Argumente, nur die Wahrheit zu sagen. Denn am Ende muss eine eidesstattliche Versicherung abgegeben werden. Ist die falsch, drohen sogar bis zu drei Jahre Haft.