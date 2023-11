Wenn ein Durchschnittsverdiener-Haushalt schon keinen Neubau finanzieren kann – bleibt wohl nur der Kauf einer Bestandsimmobilie. Nur: Was bekommt man dafür? Das hängt natürlich von der Lage ab, ein Altbau ist auf dem Land günstiger als in der Großstadt. Eine Stichprobe in verschiedenen Angebotsportalen zeigt: In Leipzig zum Beispiel ist für knapp 300.000 Euro gerade ein Reihenhaus am Stadtrand zu finden, mit 130 Quadratmetern Wohnfläche und einem Minigrundstück von 190 Quadratmetern. In Dessau gibt es für 260.000 Euro einen soliden Altbau mit sogar acht Zimmern und über 200 Quadratmetern Wohnfläche in guter Wohnlage. In Magdeburg findet man für 275.000 ein nur 20 Jahre altes Reihenhaus mit rund 120 Quadratmetern Wohnfläche, hier inklusive Wintergarten. Für knapp 400.000 Euro steht in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg sogar eine schlossähnliche Villa mit 14 Zimmern auf 410 Quadratmetern Wohnfläche mit einem über 5.000 Quadratmeter großen Grundstück zum Verkauf.