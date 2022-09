Und Simone Meisel von der Verbraucherzentrale bringt es auf den Punkt: "So etwas geht in der Regel immer schief. Da kann ich mich von sämtlichen Gewährleistungsrechten verabschieden. Da bleibe ich dann auf den Kosten sitzen."

Simone Meisel von der Verbraucherzentrale sagt aus Erfahrung: "Die Vorstellungen darüber, was mangelhaft ist oder nicht, gehen weit auseinander. Wir haben schon Aussagen gehört, wie: 'Alles, was man aus 1,50 Meter Entfernung nicht sieht, ist kein Mangel.' Solche Sätze geben einem zu denken und lassen tatsächlich am Handwerk zweifeln."

Burghard Grupe von der Handwerkskammer Magdeburg erklärt, an wen sich Betroffene wenden können: "Wegen der fachlichen Einschätzung an öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der Handwerkskammer, diese sind aber kostenpflichtig. Auch an die Verbraucherzentrale kann man sich wenden, die Kosten sind gering. Aber auch an die zuständige Handwerkskammer wegen einem Vermittlungs- oder Schlichtungsversuch. Außerdem natürlich an einen Rechtsanwalt und am Ende kann man vor Gericht ziehen."