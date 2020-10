„Wir wollen mit der ZEIT im Osten ein klares Versäumnis abstellen“, sagt Martin Machowecz im Interview mit MDR MEDIEN360G. Der gebürtige Meißener leitet seit 2017 das Büro in Leipzig-Plagwitz und war auch schon in Dresden mit an Bord. Nach Wende und Wiedervereinigung habe nämlich auch die ZEIT zwanzig Jahre gemacht, was fast alle der großen überregionalen Medien in der Bundesrepublik praktizierten: Der Osten kam nicht vor, „es sei denn, etwas Schlimmes war passiert“, so Machowecz.

Viele Geschichten wurden nicht erzählt

DIE ZEIT sitzt wie das Nachrichtenmagazin Spiegel in Hamburg. Vom Norden aus ging der Blick stets gen Westen und Süden, sagt Machowecz. Der Lebensalltag der Menschen in den neuen Länder wurde weitestgehend ausgeblendet. Die Geschichten über große Schwierigkeiten unmittelbar nach der Wende, aber auch die Erfolgsgeschichten der letzten Jahre blieben unerzählt.

Seit 2009 versucht DIE ZEIT nun gegenzusteuern - mit dem Regionalteil ZEIT im Osten. So etwas gibt es sonst nur für die ZEIT-Heimatregion Hamburg und für die Auslandsauflagen in Österreich und der Schweiz. Zunächst war ZEIT im Osten stark auf Sachsen ausgerichtet und hieß bis 2009 auch ZEIT für Sachsen. Dann erfolgte die Umbenennung auf den bis heute gültigen Namen.

Themen in der gesamten Zeitung unterbringen

Auch wenn die Redaktion immer noch in Sachsen sitzt, versteht sich das Team aber ausdrücklich als zuständig für alle Länder der ehemaligen DDR. „Es geht aber nicht nur im früher“, sagt Machowecz. Auch ist das Angebot nicht nur für Menschen gedacht, die in den neuen Ländern wohnen, obwohl die drei zusätzlichen Seiten pro Woche nur in den ZEIT-Ausgaben für Ostdeutschland erscheinen. „Unsere zweite, wichtige Aufgabe ist es, unsere Themen im Gesamtangebot der ZEIT unterzubringen." Dazu gibt es Serien wie Erklär mir den Osten, in denen es von der Frage „Wem gehört die ostdeutsche Geschichte“ bis zum Anteil von Familienunternehmen am wirtschaftlichen Aufschwung im Osten geht („Mit Backmischungen und Bandagen zum Erfolg“).

Heute sitzt die Redaktion in Leipzig

Es geht um das gegenseitige „Mehr voneinander Wissen“. Dass die Redaktion nun in Leipzig sitzt, sei da nur konsequent, sagte Patrick Schwartz, der in Hamburg als geschäftsführender Redakteur der ZEIT für ZEIT im Osten auf Verlagsseite verantwortlich ist. „Leipzig als Ost-West-Stadt passt zum Spirit der ZEIT im Osten“, kommentierte Schwartz vor drei Jahren den Umzug von der Elbe an die Pleiße.

Auch zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hat DIE ZEIT den Blick auf die jeweils andere Seite in petto. Zum Zeitpunkt des Interviews kam Machowecz gerade von einer mehrtägigen Recherche aus Bochum zurück. Die Stadt mitten im Ruhrgebiet ist die Heimat von ZEIT-Dossier-Chef Henning Sußebach. Sußebach war derweil auf Machowecz’ Spuren in Meißen unterwegs.

In der „West-Auflage“ fehlt ZEIT im Osten