Das Darknet hat in Ländern mit Regimen, die die Kommunikation der eigenen Bürger streng überwachen und zensieren, eine besondere Bedeutung. Für Menschen in diesen Regionen sind die Zugänge ins Darknet häufig die einzige Möglichkeit, an ungefilterte Informationen zu kommen oder zu kommunizieren.



Nicht-Regierungs-Organisationen (NGO) wie Reporter ohne Grenzen nutzen daher das Tor-Netzwerk, um Informationen auszutauschen. Im Darknet sind aber auch Greenpeace, amnesty international oder Freedom of the Press Foundation zu finden.