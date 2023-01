Die Berichterstattung über Kriege, Konflikte und Katastrophen: Sie hat in den vergangenen Jahren so stark im Fokus gestanden, wie nie zuvor. Krim-Annexion, Euro-Krise, Flüchtlings-Bewegung, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und dazu hoch emotionale und öffentlich geführte Debatten über Themen wie Klimawandel und Gender-Sprache. Parallel dazu hat der digitale Wandel massiv an Tempo gewonnen. Mit dem Ergebnis: Informationen verbreiten sich grenzenlos und in Sekundenschnelle. Und: Noch nie war es für Kritiker jedweder Seite so leicht, ihrem Unmut öffentlich und reichweitenstark publik zu machen. Der Unterschied in den Möglichkeiten zwischen digitalem und vordigitalem Zeitalter ist signifikant. Gleichzeitig lohnt sich der Perspektivwechsel, um den veränderten Blick auf das Berufsfeld Journalismus besser verstehen zu können.

Journalismus in der vordigitalen Zeit

Vordigital: Das hieß langsamer und reaktiv. Diese entschleunigte Form der Informationsverbreitung hatte durchaus ihren Charme. Jedenfalls war medialer Druck kein Thema der vordigitalen Zeit. Wesentlicher Vorteil: Reaktionen aus dem Affekt und auf der Basis von Halbwissen waren eher selten. Besonnenheit und nicht unter Druck gesetzte Akteure der Öffentlichkeit trafen auf zum Abwarten gezwungene Rezipienten. Und dazwischen: Die Journalisten. An ihrer Arbeit gab es natürlich auch im vordigitalen Zeitalter gelegentlich Kritik. Jedoch war das Prinzip auch dabei: Entschleunigt. Leser- oder Zuschauerbriefe, in denen sich Rezipienten Luft machten, mussten noch handschriftlich verfasst werden. Ein Aufwand, der die Emotionen häufig schon abkühlen ließ. Souveränität vor Aggressivität.

Die vordigitale Zeit: Das war eine Zeit, in der das gesellschaftliche Klima vermeintlich weniger angespannt war. Und das, obwohl die Themen auch damals aus einem Stoff waren, aus dem heutzutage spaltende Kampagnen gesponnen werden. Die 68er, die Klimabewegung, Abtreibungsgegner und Arbeitskampf: Ihre Möglichkeiten und individuelle Reichweiten waren jedoch im Vergleich zu heute beschränkt. Und das politische Umfeld, in das sie eingebettet waren: Weniger extrem. Rechts von der CSU, wie es deren Übervater Franz Josef Strauß einst einforderte, gab es tatsächlich lange Zeit keine Partei. Dass eine rechte Partei, wie mittlerweile die AfD in Thüringen, fast jeden vierten Wahlberechtigten von sich überzeugen kann, schien damals undenkbar.

Doch die Entschleunigung in Politik, Journalismus und Gesellschaft ist Geschichte. Öffentlich geführte Diskussionen ziehen sich nicht mehr über Tage hin, sondern werden augenblicklich ausgetragen. Sie sind auch kein Duell mehr. Sie sind ein Millionell, denn beteiligen kann sich mittlerweile jeder Internetnutzende. Der technische Fortschritt spannt alle ein. Auch die Journalistinnen und Journalisten. Die Gesellschaft hat sich entscheidend gewandelt. Und damit auch das Berufsfeld Journalismus, das im Spannungsfeld zwischen Sender und Empfänger – zumindest zum Teil noch – seine neue Rolle sucht.

Direkte Reaktionen durch technischen Fortschritt

Was in der vordigitalen Zeit an Stammtischen und im Privaten passierte, wird jetzt im Internet beziehungsweise auf den sozialen Plattformen mit enormen Reichweiten ausgetragen. Dank der Digitalisierung ist aus dem Leserbrief ein Post, Kommentar oder E-Mail geworden. Weniger Aufwand, weniger Hemmschwelle und gewiss Unterstützung durch mitlesende Gleichgesinnte: Die Spirale der Kritik-Kanäle ist unaufhaltsam.

Im Mittelpunkt der Kritik steht dabei mittlerweile häufig die Arbeit großer Redaktionen und populärer Journalisten. Von Zustimmung bis zur totalen Ablehnung, alles dabei. Experten sind sich einig: Das Zusammenkommen von Dauerkrisenzustand und Akzeleration der digitalen Technik hat die Gesellschaft und damit auch den Blick auf den Journalismus verändert.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres hat sich der veränderte Blick auf den Journalismus in Deutschland unmissverständlich in Zahlen ausgedrückt. Eine Studie der TU Dortmund ergab: 43 Prozent der Befragten sind der Ansicht, der Journalismus sei in den vergangenen Jahren schlechter geworden. 62 Prozent finden, in der Berichterstattung werde zu stark auf Übertreibung und Skandalisierung gesetzt. Und immerhin noch 28 Prozent stimmten zu, der Journalismus habe den Kontakt zu den Menschen verloren. Immerhin, einen Lichtblick ergab die Studie auch: Trotz der gestiegenen Kritik am Berufsstand sind 87 Prozent der Deutschen der Ansicht, der Journalismus sei wichtig für das Funktionieren der Demokratie.