Musikjournalismus Kreative Ideen trotz Corona

Wie man auf die Reisebeschränkungen kreativ reagiert, zeigt ein Text in der aktuellen Ausgabe des vierteljährlich erscheinenden Magazins Das Wetter. Eigentlich war ein Interview mit dem HipHop-Künstler Lil Uzi Vert eingeplant. Das fiel jedoch dem Einreisestopp für die USA zum Opfer. „Das Gespräch findet dennoch statt, wir reisen im Traum ins Grillrestaurant Johnnie Bleu in Philadelphia und tragen dabei Atemschutzmasken“, heißt es nun. Es sei „einfach“, im „Traum zu reisen“, der Schriftsteller Vladimir Nabokov habe das in den 1930er Jahren für seinen Roman Die Gabe ja auch getan, als er sich „in seinem Berliner Untermietzimmer nach Zentralasien träumte“. Im Kontext von Das Wetter ist so ein Text durchaus stimmig, weil das Magazin nicht nur über Musik berichtet, sondern auch literarische Texte veröffentlicht. Gastautorin in der aktuellen Ausgabe, entstanden gemeinsam mit den Münchner Kammerspielen, ist die Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek.

Zwar haben in den vergangenen Wochen namhafte Künstler und Bands wie Depeche Mode, Alanis Morissette und Alicia Keys Veröffentlichungen verschoben, weil sie Pandemie-bedingte Einnahmeverluste befürchten. Kay Schier sagt aber, er bekomme „weiterhin fünf digitale Rezensionsexemplare pro Tag“. Und das Musikmagazin Mojo, das beim britischen Ableger der in Hamburg ansässigen Bauer Media Group erscheint, wirbt auf dem Cover der aktuellen Ausgabe mit „161 Reviews“, also Rezensionen. Darunter sind allerdings auch Besprechungen von Wiederveröffentlichungen. So gesehen mangelt es Musikjournalisten nicht an Arbeit. Der Musikexpress hatte den Rezensionsteil seiner Mai-Ausgabe sogar unter ein trotzig-optimistisches Motto gestellt: „Music is the healing force of the universe“. So heißt ein Album des Jazz-Musikers Albert Ayler, das vor rund einem halben Jahrhundert erschienen ist. Mit Blick auf die aktuelle Lage ließe sich das frei übersetzen mit: Alles wird gut, dank der Musik.