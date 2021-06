Genauso können Online-Kommentare aber ein Fluch sein. Denn in manchen dieser Kommentarspalten toben erbitterte Schlachten mit Beleidigungen, Verschwörungserzählungen bis hin zu Rassismus und Hate-Speech. Die Bundesregierung hat deswegen ein Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität und Rechtsextremismus im Netz erlassen, dass seit April in Kraft ist. "Wir müssen die Spirale von Hass und Gewalt stoppen, die im Netz beginnt und in schrecklichen Verbrechen wie in Halle und Hanau enden kann. Rassismus, Antisemitismus, Hetze gegen Politikerinnen und Politiker, Journalisten oder Wissenschaftler – all das ist in der Pandemie oft noch aggressiver als zuvor", sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) zur Begründung im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel.