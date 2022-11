Auch in Anbetracht des Jugendschutzes lässt sich die Gefahr von TikTok nicht von der Hand weisen. Die App ist laut der AGBs ab 13 Jahren erlaubt, sofern die Eltern einverstanden sind. Ohne Erlaubnis der Eltern liegt die Altersgrenze zur Nutzung von TikTok bei 18 Jahren. Neben harmlosen Inhalten und versteckten Produktplatzierungen lassen sich auch sexualisierte oder gewaltverherrlichende Inhalte finden. So kann der Algorithmus beispielsweise auch Videos ausspielen, ohne, dass diese durch einen Jugendschutz gefiltert werden. Formate, in denen Nutzerinnen und Nutzer über ihren Body Count, also die Anzahl ihrer Sexualpartner sprechen, lagen in der Vergangenheit bereits im Trend. Außerdem geriet TikTok auch wegen gefährlichen Challenges in die Schlagzeilen, bei denen Kinder und Jugendliche zu Selbstverletzungen oder Suiziden verleitet wurden. Bei der sogenannten "Blackout Challenge" wurden auch junge User dazu animiert, sich bis zur Ohnmacht zu würgen, einige von ihnen starben in den letzten Jahren bei der gefährlichen Social-Media-Bewegung. Und: Bereiche in den Tiefen der Plattform, in welchen mit Gewaltvideos konfrontiert wird oder Inhalte zu sehen sind, die Depressionen romantisieren, haben mit PainTok oder SadTok bereits eine eigene Bezeichnung erhalten. Intuitive Handhabe und der Algorithmus von TikTok: Beides kann im Zusammenspiel zu einer verheerenden Mischung werden.