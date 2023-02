Micaela Schäfer, die in Leipzig geboren wurde, ist heute eher als Erotiksternchen und DJane unterwegs. Dass ihre Karriere im Jahr 2006 in der ersten Staffel von "Germany's Next Topmodel" begann, wissen wohl die wenigsten. Ihr Weg führte sie über weitere Reality-Formate, wie "Big Brother" und natürlich das Dschungelcamp. Bildrechte: imago images / Chris Emil Janßen